Osmel Sousa se traga sus palabras sobre María Gabriela Isler

Osmel Sousa se retracta luego de afirmar que la corona de la Miss Universo 2013, María Gabriela Isler fue “regalada” por un poderoso empresario ruso. La disculpa pública la hizo en el programa ‘En Casa de Telemundo’.

El ‘Zar de la belleza’ recibió un llamado de Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo por sus declaraciones en el podcast ‘Entre Pelos Podcast’ de Ivon Contreras, en donde puso en tela de juicio la imparcialidad del certamen para elegir a la reina de belleza.

Fue así cómo Osmel Sousa pidió perdón a María Gabriela Isler, lo que consideró como “un acto necesario” para asumir su error. De igual manera, afirmó que sus palabras no representan a la organización, en la cual trabaja desde hace un año.

“Lo que yo dije no es la posición de la Organización Miss Universo, ni de su presidente Raúl Racha”, aseveró.

Es de conocimiento público que la relación entre ‘Zar de la belleza’ y la Miss Universo 2013 no es la mejor, pues en el pasado, ambos han comentado haber tenido diferencias durante el tiempo de preparación de María Gabriela para el certamen nacional.

Pero, como perrito regañado Osmel alabó el trabajo que hizo la exreina de belleza aquella noche en Moscú, Rusia, en donde se realizó el concurso. “Mi amor ganaste, no porque ganaron corona, ganaste porque fuiste la mejor”, dijo.

Corona regalada

Según el veterano, una negociación entre bastidores habría asegurado la corona a Venezuela a cambio de intereses económicos vinculados al petróleo y un diamante de alta calidad.

Sousa contó que, durante su estancia en Moscú, un empresario ruso insinuó que su fortuna provenía del negocio petrolero nacional. Aquella conversación en la azotea de un hotel acabó en un intercambio inesperado.

La modelo facilitó el contacto con el presidente de PDVSA, lo que abrió camino a una supuesta devolución de favores. Al día siguiente, según contó el preparador de misses, la candidata venezolana recibió un diamante cuadrado y la promesa “de la corona” como gratitud por sus conexiones.

"Ella se sintió apenada, pero él le respondió: ‘Más grande es el favor que tú me hiciste’. Y agregó: ‘Es más, te voy a regalar la corona del Miss Universo porque yo fui quien puso más dinero para que ese concurso viniera aquí’", contó.