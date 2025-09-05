Una inmigrante de 30 años y que creció con carencias, es la nueva Miss Universo Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este jueves 4 de septiembre se llevó a cabo en Miami, la gran final de Miss Universo Nicaragua 2024. Una gala llena de emociones en la que la guapa Itza Castillo, logró ganar la corona y ahora representará a su nación en la justa universal, el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

Detalles de la reina

Itza, es una modelo de 30 años de piel morena, cabellos negros y ojos pardos, que desfiló con gran soltura en la final en las competencias de traje de baño y gala.

Con la banda de Managua, representó en el certamen la fuerza e historia de una mujer fuerte, que llegó hace cuatro años a Estados Unidos para cumplir sus sueños en la moda y la belleza.

Gran carrera

La joven es una destacada modelo de comerciales para marcas importantes, siendo parte de la agencia “Reinhard” en la ciudad de Philadelphia, Estados Unidos. En Instagram comparte con sus 17,3 mil seguidores todos sus trabajos en portadas, viajes, pasarelas y fotos increíbles en traje de baño.

Teniendo un gran desempeño en la moda estadounidense, le fue fácil adaptarse a la contienda nacional, cuya final se realizó en el centro de convenciones “James Knight Center”, ubicado en el centro de Miami, Florida.

Recordemos que es el segundo año que la soberana de la belleza nicaragüense es escogida fuera del país, por polémicas con el gobierno de Daniel Ortega, desde que Sheynnis Palacios, se coronó como la primera Miss Universo de la nación centroamericana.

Educación y valores

No todo es belleza, glamour y elegancia para Castillo, hace días en una entrevista habló de lo importante que es impulsar la educación en los niños y jóvenes, siendo un ejemplo claro de no crecer en un hogar con lujos, sino con carencias que la hicieron ver el valor de su madre.

“Yo crecí con carencias, sin embargo, mi mamá me enseñó a salir adelante a través de las adversidades. Les diría que nunca se rindan, que siempre va a haber una luz”, comentó con emoción.

Ahora Itza busca darle a Nicaragua la segunda corona universal, en tierras asiáticas.