Una actriz venezolana integra el jurado del Miss Universo 2025

Mientras los países eligen a sus reinas que los representará en el Miss Universo 2025, la organización dirigida por Raúl Rocha ha ido revelando los nombres del jurado encargado de seleccionar a la soberana de la belleza.

Recientemente en una publicación de Instagram, la actriz venezolana Sharon Fonseca se anunció como parte del Comité de Selección de Miss Universo, siendo la primera vez que estará como jurado. A diferencia de su pareja sentimental, Gianluca Vacchi que ha estado como juez anteriormente.

Con la integración de Sharon Fonseca, son dos las latinas quienes tendrán la tarea de puntear y evaluar a las candidatas de distintos países para dar con la próxima Miss Universo, sin embargo, faltan más personalidades por integrar al jurado.

"Sharon es una modelo, actriz y emprendedora venezolana que ha construido una carrera en moda, medios de comunicación y bienestar. Ella también es embajadora de marcas internacionales conocidas, inspirando a millones con su trabajo y su presencia. Nos sentimos honrados de tener su estilo, amabilidad y visión ayudándonos en la búsqueda de nuestra próxima reina en Tailandia", fue parte de su bienvenida al comité.

Jurado del Miss Universo 2025

Fue el pasado 28 de julio, cuando la organización anunció a su primer miembro del jurado, y desde entonces han generado expectativas para saber los profesionales que formaran parte.

Omar Har fouch, pianista y compositor libanés

Andrea Meza, Miss Universo 2020

Sharon Fonseca, actriz

Expectativas por el Miss Universo 2025

Desde hace 7 años, el Miss Universo no se trasladaba a Tailandia para celebrar la belleza de las mujeres. El país ha ganado relevancia en los certámenes, por la preparación de sus reinas y la cultura apasionada por los concursos.

Aunado a esto, las expectativas crecen por el ingreso del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente del Miss Grand International, uno de los certámenes que acostumbra a sorprender por su producción y puesta en escena.

Con su colaboración el reinado en dicho país pautado para el próximo 21 de noviembre genera intriga.