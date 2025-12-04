Aprendiz puertorriqueña consigue su primera victoria en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves el meeting de Aqueduct tuvo una jornada de ocho competencias donde la aprendiz puertorriqueña, Dalila Rivera alcanzó su primer triunfo en los óvalos de Nueva York que pertenecen a la NYRA.

Primer triunfo como yoqueta en Aqueduct

A la altura de la sexta competencia, se realizó un Claiming de $28.000 reservado para potras de tres años y más en distancia de 1.600 metros en grama, donde la victoria fue para la potra Farm House del entrenador Dennis Lalman y la conducción de la aprendiz puertorriqueña, Dalila Rivera.

El tiempo oficial de la carrera fue de 98 segundos en la milla y generó un dividendo de $15.80 a ganador, $7.14 el place y $4.22 el show de la prueba. En el segundo lugar llegó Miss Lao, conducida por Christopher Elliott y tercera finalizó Floge.

Para la yoqueta aprendiz Rivera, es su primer triunfo en Aqueduct y el décimo en el año en apenas 139 compromisos de montas que ha cumplido hasta los momentos.