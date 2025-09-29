Conoce el estado de salud de la yoqueta Carol Cedeno luego de su caída

Suscríbete a nuestros canales

El sábado, en una aterradora caída durante la competencia de Monmouth-at-Meadowlands, la jockey Carol Cedeno sufrió heridas. Su montura Micro Brewsky, que competía en la cuarta carrera destacada de la noche y parecía realizar un movimiento victorioso a lo largo de la baranda interna en la carrera de césped de una milla, se tropezó fuertemente y la lanzó al suelo.

Carol Cedeno rodó aparatosamente

Mientras la sacaban del circuito en camilla y la llevaban a una ambulancia, Cedeño levantó el pulgar, consciente. La trasladaron al Centro Médico Hackensack, donde se quejaba de dolor en la muñeca y las costillas.

Hasta el accidente, Cedeño y Micro Brewsky parecían ser los ganadores. Micro Brewsky, un caballo castrado de 5 años criado en Nueva Jersey, es adiestrado por Derek Ryan para la granja Eagle View Farm, que es su dueña. Parecía que había sido herido y fue llevado fuera de la pista en una ambulancia equina. La carrera fue ganada por el ejemplar Giant James que sorprendió en la taquilla con la monta del panameño Fernando Jara, tras abonar $30.60 a ganador.

Carol Cedeno, que sufrió más lesiones al ser pisoteada por otros dos caballos. Un caballo le aterrizó en la muñeca, fracturándosela y dislocándosela, mientras que otro la golpeó en la espalda, causándole cinco fracturas vertebrales. fue operada de la muñeca de su brazo izquierdo, de manera satisfactoria, se recupera lentamente en el hospital donde fue intervenida luego de su rodada.

Carol es originaria de Puerto Rico y ha sido jockey profesional en la región del Atlántico Medio desde 2007. Ha sido reconocida como una de las mejores jinetes en Delaware Park en numerosas ocasiones y es conocida por su dedicación y resiliencia. Más allá de su carrera, Carol es madre de dos hijos y es muy apreciada por sus amigos y la comunidad hípica.

Carol, es ganadora de 1.342 carreras, de las cuales 32 han sido en la presente temporada. Tiene una producción de $35,652,452 para sus conexiones.