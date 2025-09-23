Conoce el estado de saludo del jinete Brian Hernández Jr., luego de la rodada

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este domingo en la jornada propuesta por el hipódromo de Churchill Downs, Brian Hernández Jr., jinete ganador del Kentucky Derby (G1) con Mystic Dan 2023 y el piloto oficial del Caballo del Año 2024, Thorpedo Anna, sufrió una aparatosa rodada este domingo en la tercera carrera de la jornada, cuando le tocó llevar al juvenil de dos años, Sgt. García, cuando el caballo se lesionó una de sus patas delanteras cerca del poste de los 500 metros, tumbando a Hernández.

Jinete mexicano mejora satisfactoriamente

Durante la tarde de ayer lunes la periodista Jennie Rees, informó por sus redes sobre el estado de saludo del jinete Kentucky winner Brian Hernández Jr., luego de su visita en el hospital donde se encuentra recluido luego de su aparatosa rodada este domingo en Churchill Down.

Rees indica; “Que Brian se encuentra muy bien, y durante este martes será operado para estabilizar sus siete costillas fracturadas. Y se espera que lo trasladen de la UCI a una habitación normal”.

De igual manera, se pudo conocer que los médicos le han dicho a Hernández que debería estar de baja entre seis y ocho semanas. Esto significa que no podrá montar a Mystik Dan en el Lukas Classic (G2) del sábado en Churchill ni a Thorpedo Anna, en el Spinster Stakes (G1) del 5 de octubre en Keeneland. Así como también las Breeders’ Cup, que se correrán en cinco semanas.

La profesión de jinete ha sido siempre una de las más difíciles entre los deportes. Una función que tiene como principal restricción el peso, sin excepciones para llevar a cabo las montas. Handicap, que requiere persistencia, esfuerzo y mucha disciplina para el régimen de alimentación, además de ejercicio regular para mantener el cuerpo al cien por ciento.

Además de su trabajo cotidiano, los jockeys enfrentan a diario arriesgadas rodadas, tanto en las competencias como fuera de ellas. Enfrentan ejemplares de más de 400 kilos, que deben manejar cualquier indocilidad del noble pura sangre de carreras.