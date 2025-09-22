Christopher Elliott se lleva un stakes este lunes en New York

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Finger Lakes, ubicado New York, se lleva a cabo una reunión de nueve carreras este lunes 22 de septiembre, en la cual se han cumplido cuatro de ellas, que incluye el Ontario County Stakes por 50.000 en la cual tuvo el honor de visitar el parque de vencedores encima del ejemplar Hit the Post para la entrenadora Melanie Giddings.

Christopher Elliott sumó otra selectiva como jinete profesional

Christopher Elliott, el jinete venezolano, consiguió otra victoria selectiva como jockey profesional durante la cuarta carrera de este lunes en el hipódromo de Finger Lakes, Nueva York. La prueba mencionada fue el Ontario County Stakes, cuyo valor fue de $50,000. En ella tuvo la responsabilidad de conducir al ejemplar Hit the Post, que fungió como gran favorita en la taquilla con un pago a ganador de $2.10.

Hit the Post, con la monta de Elliott no tuvo una buena salida, sin embargo, rápidamente lo llamo a correr y su conducido se puso en carrera disparado en la punta. En la recta final, Elliott y su conducido con el control de la prueba a pesar de un ligero retraso marcó los splits y tiempo final de 23.1, 46.2, 58,3 y final de 71” para 1.200 metros.

Hit the Post, es un potro de tres años que sumó su segunda victoria en siete presentaciones. Este hijo de Kantharos en la yegua Memento D’Oro por Medaglia D’Oro, fue presentado por Melanie Gidding para la divisa de Old Tavern Farm LLC.

Christopher Elliott, continuará con sus compromisos este lunes en la octava carrera en l Aspirant Stakes, con el ejemplar Diamond Child para la misma Melanie Giddings. Más dos compromisos en los días restantes. A partir, del jueves y viernes regresa a Belmont at the Big A, con 10 montas.

Para la jornada del sábado tendrá par de compromisos selectivos en Laurel Park. En la novena llevará a Green Light Day en el Laurel Futuity, y llevará a Spitfire en el Selima Stakes. Ambas pruebas serán en grama y con una bolsa de $125.000 cada una, para el entrenador Kenneth McPeek.