Carpintero en final electrizante se llevó el tercer paso de la triple corona en Ecuador

Este domingo 21 de septiembre, el hipódromo Miguel Salem Dibo, en Ecuador, celebró una jornada de ocho carreras que incluyó el Clásico “Derby Nacional” en homenaje a Sr. Benjamín Rosales Aspiazu en distancia de 2.000 metros en pista de arena. Esta prueba significó la tercera válida para la triple corona ecuatoriana, en la cual el ejemplar Carpintero, se llevó los honores en un final de foto sobre Currambera.

Carpientero se lleva la tercera corona en Ecuador

Carpintero enfrentó a un lote interesante de cuatro rivales, entre ellos a una femenil, donde se adjudicó el tercer peldaño de la triada ecuatoriana el Derby Nacional “Sr. Benjamín Rosals Aspiazu” en recorrido de 2.000 metros.

Carpintero derrotó en un final dramático y ajustado al ejemplar Currambera, que protagonizaron un gran espectáculo. Carpintero, que lució la monta de Joffre Mora, se mantuvo tras la velocidad desde la partida hasta los últimos metros cuando ensayó una potente atropellada por centro de cancha. En la recta final, Mora con Carpientero, por líneas externas, atropelló con fuerzas para dar cuenta de Currambera, que había tomado el control de la prueba en la entrada de la recta final.

Carpintero y Mora, en el último brinco pudo alcanzar a una Currambera que no quería perder, pero fue alcanzado y protagonizó un final no apto para cardiacos. Mi Coraje, llegó tercero igual que en el primer paso.

Carpintero es un macho castaño descendiente del ejemplar Currency Swap, mismo padre de Black and Black, ganador de la primera gema. Este hijo en la yegua Lady Alondra por Tapizar, corrió para los colores del stud “San José”, nacido y criado en el haras Don Miguel. Para este juvenil de tres años significó su segunda victoria en siete presentaciones. Es entrenado y presentado por Hernando Díaz. El tiempo de la prueba fue de 134”4 para 2.000 metros.