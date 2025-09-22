La Breeders’ Cup y Del Mar anuncian nuevas carreras lucrativas para el evento

Suscríbete a nuestros canales

Gana y estás dentro. Es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores pura sangre del mundo compiten por un lugar gratis en la puerta de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025 el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Del Mar. Con un número récord de carreras clasificatorias en todo el mundo, la serie de este año significa más que nunca, con un total de 93 stakes.

Breeders’ Cup: Del Mar anuncia ocho carreras adicionales

Desde 1984, los mejores purasangres del mundo han compartido en el Campeonato Mundial de la Breeders’ Cup por un lugar en la historia. Pero solo los mejores entre los mejores lo han conseguido.

Desde regresos triunfales hasta increíbles finales de foto, cada carrera de la Breeders' Cup ha dado un campeón que ha cautivado nuestra imaginación y se ha ganado nuestro respeto eterno. Aquí honramos a todos y cada uno de los campeones de la Breeders' Cup. Disfrute explorando nuestro Salón de Campeones y reviviendo la gloria de sus victorias favoritas de la Breeders' Cup.

La Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

Breeders’ Cup: Del Mar tendrá una bolsa adicional de $1.5 millones

Ocho carreras con premios y bolsas por un total de más de 1,5 millones de dólares se ofrecerán como parte de la cartelera preliminar del fin de semana del campeonato de la Breeders' Cup, fue anunciado este lunes por la Breeders' Cup y Del Mar Thoroughbred Club.

Cinco carreras preliminares se disputarán como parte del programa Future Stars Friday del 31 de octubre, destacando la Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes de $200,000 para potros de dos años, de una milla en césped, y la Listed Senator Ken Maddy Stakes de $200,000 para potras y yeguas de tres años o más, de cinco furlongs en césped.

También se disputarán dos carreras de fondo para potros criados en California en la pista principal: la Golden State Juvenile Fillies de $175,000 y la Golden State Juvenile de $175,000, ambas de siete furlongs.

Habrá tres carreras preliminares en el programa del Campeonato el sábado 1 de noviembre, ancladas por el $300,000 Goldikova Stakes (G3) presentado por Yaamava para potrancas y yeguas, de 3 años en adelante, en una milla en césped.

Al igual que ocurre con las 14 carreras del Campeonato Mundial, las ocho carreras preliminares se llevarán a cabo sin medicación.

El orden final de carreras y los horarios de publicación para los programas del viernes y del sábado se anunciarán el 22 de octubre. Las nominaciones para todas las apuestas preliminares cierran el 23 de octubre en la oficina de carreras de Del Mar.