Padrillo fallecido Constructor White gana por primera vez esta importante prueba selectiva

Los sementales son la piedra angular de la hípica, con su linaje y genética que dan forma a las futuras generaciones. El adagio "de tal palo tal astilla" se aplica a menudo en el mundo de los caballos, y el semental Constructor White lo demostró con creces.

El pasado lunes, 13 de enero de 2025, el Haras Urama informó del fallecimiento del tordillo de 11 años, hijo del campeón Tapit, debido a complicaciones de salud. Aunque su partida es una lamentable pérdida, su legado ya se siente en el hipódromo La Rinconada, donde sus primeros productos han destacado.

Desde 2023, Constructor White comenzó a figurar como un padre prometedor con el triunfo de la potra Mo Cuishle en el Clásico Lanzarina (G2). En 2024, su descendencia continuó con el invicto Lemon White, ganador de tres carreras, y la potra Winter Wonderland, quien sumó dos victorias de grado en tres presentaciones.

Un triunfo para la memoria: Potro La Rinconada

La tarde de ayer se disputó una nueva edición del Clásico Victoreado (GIII) con una nómina de nueve potros. En el recorrido de 1,200 metros y con una bolsa de $100,000, el potro Bunker se alzó con la victoria. El triunfo llegó de la mano de Jhonathan Aray y el entrenador Gabriel Márquez. El alazán cruzó la meta con una ventaja de cinco cuerpos y tres cuartos, en un tiempo de 74.1, y pagó un dividendo de Bs 392,25.

Lo más notable de esta victoria es que Bunker, hijo de Constructor White y MissLexus, rinde homenaje al recientemente fallecido semental. Con solo dos actuaciones y un triunfo en su historial, Bunker ya demuestra la calidad genética de su padre.

Además, varios hijos de Constructor White corrieron en la misma jornada, con resultados variados: Wabi Sabi ganó, Mo Cuishle fue undécima, Don Mario llegó séptimo, Gerseb noveno y Fantastic Shot segundo.

El legado de Constructor White continúa con los potros nacidos en 2022 y 2023, que aún no han debutado en la hípica. Estos ejemplares están llamados a honrar la memoria de su padre al momento de salir a la pista. Entre la producción de 2022, destaca un potro nieto del invicto semental Khantaros, una hembra con linaje de Taconeo, y un macho descendiente de Bernardini.

La camada de 2023, que se espera debute a finales de este año, incluye una hembra hija de Minina's Team con el campeón semental Uncle Mo, y otra potra que lleva la sangre del gran A.P. Indy. Todos estos purasangre prometen llevar el nombre de su padre a lo más alto en la hípica nacional e internacional.

Semental: Futuro La Rinconada Carreras

Con una nueva camada de potros listos para debutar en las próximas temporadas, el futuro de Constructor White parece prometedor. Sus hijos están llamados a continuar el camino de éxito que él trazó. Cada vez que uno de sus descendientes pise la arena de La Rinconada, se espera que demuestre el porqué de la popularidad de su padre, asegurando que su nombre perdure en la historia del turf nacional.