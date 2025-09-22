Fernando Parilli Araujo consigue dos nuevos triunfos que le permiten empatar el liderato del meeting

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 36 en el Hipódromo La Rinconada fue una jornada cargada de emoción, con dos pruebas condicionales especiales y cuatro carreras selectivas que captaron la atención de los aficionados. En medio del espectáculo, el entrenador Fernando Parilli Araujo se erigió como la figura más destacada.

Datos hípicos: Resultados Carreras Reunión 36

Parilli demostró su maestría al llevarse dos victorias que le permitieron un ascenso significativo en la estadística de entrenadores. Sus triunfos llegaron con Bravucón en la tercera carrera, bajo la conducción de José A. Rivero, y con Brown Sugar en la cuarta, con Jaime Lugo en la silla. Cada una de estas victorias representó un premio de $32,500.

Con este doblete, Parilli logró empatar con el hasta entonces líder de la estadística del último cuatrimestre, Carlos Luis Uzcátegui, quien en esta jornada solo consiguió una victoria. El empate añade un giro emocionante a la contienda por el liderato, y promete una reñida competencia en las próximas semanas.

(BRAVUCON)

(BROWN SUGAR)

Ya cumplida la tercera fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Carlos Luis Uzcátegui y Fernando Parilli Araujo con 4 victorias.

2- Gabriel Márquez con 3 victorias.

3- Rohendy Gámez, Jefferson Rivas, Carlos Radelli, Wladimir Sánchez, William Laya, Ismael Martínez con dos victorias.

4-Albany González, José Sánchez, German Rojas Jr., Dany Pimentel, Alejandro Pérez, Eliecer Gómez, Pedro Coronil, Deivis Guevara, Luis Martin, Juan Carlos García Mosquera, Rubén Lanz y Humberto Correia con una para cada uno.