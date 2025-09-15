Uzcátegui marca la pauta y se apodera del liderato del tercer meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 15 de septiembre se realizó la reunión 35 de competencias en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras y la disputa de dos pruebas selectivas ganadas por dos ejemplares importados: Fleet Street y Rockville.

Los entrenadores Gabriel Márquez, Carlos Luis Uzcátegui y Rohendy Gámez fueron los más destacados de la jornada al ganar cada uno dos carreras. Márquez se tomó la foto por intermedio de Ekating King (USA) y Dwtn Maddie Brown (GB), mientras que Uzcátegui consiguió el back to back con Fleet Street (USA) y Rockville (USA). Finalmente, Gámez visitó al recinto de ganadores con las yeguas: Srta Emiliana y Mística.

Cabe destacar que el recién ganador del segundo meeting, Uzcátegui fue el encargado de llevarse las dos pruebas selectivas de la tarde.

(Fleet Street) (USA)

(ROCKVILLE) (USA)

En el renglón de los jinetes, el más destacado fue para Jhonathan Aray quien cruzó el espejo por intermedio de los purasangres: Ekating King (USA), Fleet Street (USA), Rockville (USA) y Dwtn Maddie Brown (GB).

Ya cumplida la segunda fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Carlos Luis Uzcátegui con tres victorias.

2-Fernando Parilli Araujo, Gabriel Márquez, Rohendy Gámez y Jefferson Rivas con dos victorias.

3-Albany González, José Sánchez, German Rojas Jr., Carlos Radelli, Dany Pimentel, Yorvis Villamizar, Wladimir Sánchez, William Laya, Alejandro Pérez, Eliecer Gómez, Ismael Martínez, Pedro Coronil y Deivis Guevara con una para cado uno.