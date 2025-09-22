Fast Sensations alcanza la docena de triunfos en clásicos de grado en La Rinconada y escribe un nuevo capítulo de grandeza

Suscríbete a nuestros canales

Tal como fue informado por este medio digital la semana pasada, acerca de la yegua Fast Sensations que, buscaba romper el empate con la recordada Triplecoronada Gelinotte por victorias en pruebas selectivas en el hipódromo La Rinconada, pues sacó su clase y logró este domingo 21 de septiembre al conquistar la edición 25 del Clásico Hípica Nacional (GI), conducida por Jaime “Pocho” Lugo y preparada por Carlos José Radelli.

El tiempo fue para 128 segundos exactos para los 2.000 metros del recorrido, además que fue primera favorita para Gaceta Hípica.

Fast Sensations: Alcanza victorias Clásicos de Grado La Rinconada

Con esta victoria alcanzada, la yegua del Stud Mama Adela & MoneyRun logró la impresionante cifra de 12 clásicos de grado en el principal hipódromo del país.

Esta hazaña la confirma como la líder indiscutible de su generación, escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la hípica nacional, mientras que su formidable campaña de 13 victorias para 22 actuaciones, la pupila de Radelli demuestra su dominio y la consagra como una de las mejores campeonas de su generación.

Fast Sensations ahora se prepara para un nuevo desafío: alcanzar el número de victorias selectivas que lograron las legendarias yeguas valencianas Money River y Paso a la Reina. Entre ellas suman un total de 13 triunfos. Su objetivo será igualar esa marca histórica, consolidando su legado en el turf nacional.