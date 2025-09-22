Mira los detalles de las cinco clasificatorias para la Breeders’ Cup que se efectuarán este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El 31 de octubre y el 1 de noviembre tendrá lugar la Breeders' Cup de este año, que se llevará a cabo en Del Mar, situado en San Diego, California al sur de Santa Anita. Durante este evento de dos días, se exhiben a varios de los caballos más destacados del mundo, quienes luchan en catorce competiciones de grado I con un monto total de 31 millones de dólares en premios.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.

Breeders’ Cup: Cinco clasificatorias rumbo al campeonato de criadores

Este fin de semana comienza el meeting de otoño en el hipódromo de Santa Anita, ubicado en Arcadia, California, donde se estarán disputando cuatro de las siete carreras que corresponde a la Seria de la Breeders' Cup Challenge, dentro de este circuito.

El sábado 27 de septiembre, se correrá el Goodwood S. (G1) donde el ganador obtiene una plaza automática para la Breeders' Cup Classic. Desde el inicio de la Breeders' Cup Challenge Series en 2007, dos caballos han ganado esta carrera y posteriormente la Breeders' Cup Classic. Mucho Macho Man lo hizo en 2013 y Accelerate en 2018.

El City of Hope Mile (G2), dará una plaza a la Breeders’ Cup Mile, el pasado año Johannes, ganador de este evento, finalizó segundo en la Breeders' Cup Mile, perdiendo por solo tres cuartos de cuerpo ante More Than Looks. Esta prueba cuando se conocía como la Milla del Roble, tres ganadores consecutivos de esta carrera también se impusieron en la Breeders' Cup Mile. En 1999, Silic, le siguieron War Chant en 2000 y luego Val Royal en 2001.

El domingo 28, se corre el Champions Sprint Santa Anita (G2), el ganador del año pasado, Straight No Chaser se unió a Roy H (2017-2018) y Amazombie (2011) como caballos en la era de la Challenge Series para ganar esta carrera y también la Breeders' Cup Sprint ese mismo año.

Ese domingo se programó el Zenyatta S. (G2) que clasifica automáticamente para la Breeders' Cup Distaff. La ganadora de la carrera, Zenyatta, ganó este evento tres años consecutivos, de 2008 a 2010, cuando se conocía como Lady's Secret Stakes. Posteriormente, Beholder, miembro del Salón de la Fama de las Carreras, igualó la hazaña al ganar tres veces seguidas la Zenyatta Stakes, de 2013 a 2015.

Breeders’ Cup: Aqueduct albergará una prueba clasificatoria

En el circuito de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, albergará este fin una prueba clasificaría que pertenece a la Serie de la Breeder’s Cup Challange. El meeting de Belmont at the Big A, el sábado tiene programación de doce carreras que incluyó cinco pruebas de grados, una de ellas es el Vosburgh S. (G3) en distancia de 1.400 metros, que atrajo a nueve ejemplares de 4 y más años. Esta prueba otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Sprint.

Elite Power y Cody’s Wish, ganadores de la edición 2022 y 2023, lograron el doblete. Sin embargo, hay que destacar que las conexiones de Cody’s Wish, prefirieron optar por la Breeders’ Cup Mile, donde alcanzó el triunfo.