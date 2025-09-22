Jhonathan Aray brilla en el Clásico Victoreado (GIII) con una hazaña inolvidable

Suscríbete a nuestros canales

La trigésima sexta reunión se disputó con mucho éxito el día domingo 21 de septiembre en el hipódromo La Rinconada con el desarrollo de 12 competencias que incluyó las dos condicionales especiales y las cuatro pruebas selectivas.

A la altura de novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, se realizó la cuadragésima sexta edición del Clásico Victoreado (GIII), para ejemplares nacionales e importados de dos años, para la distancia de 1.200 metros y una premiación adicional a repartir de 100 mil dólares.

Jhonathan Aray: Victoria consecutivas Clásico Victoreado Hazaña

El ejemplar ganador fue para el dosañero Bunker (número 5), conducido por el jinete Jhonathan Aray y presentado por Gabriel Márquez para los colores del Stud Don Rafael V.

El tiempo total para la carrera clásica de 74’’1 para el tiro de los 1.200 metros y para el caso de Bunker fue primera victoria en dos presentaciones en el óvalo caraqueño.

Esta victoria significa mucho para el jockey Aray, pues logró la hazaña en conquistar de forma consecutiva su tercera victoria en esta selectiva Grado III, pues la había ganado en el año 2023 con First Time con un tiempo de 75 segundos exactos y con Marco Antonio en 2024 con crono de 72’’4.