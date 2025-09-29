Conexiones venezolanas se adjudican un stakes de $100.000 en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Una tarde de lujo y selectivas presentó este domingo el hipódromo de Delaware Park, ubicado en Wilmington, Delaware, en la cual se desarrollaron diez carreras que incluyeron tres selectivas, entre ellas la edición 34 del Wilmington Stakes, un sprint en el que Silver Slugger se llevó los honores desde la partida, en prueba valorada por $100,000.

Silver Slugger de conexiones criollas triunfan en Delaware Park

Dentro de la jornada dominical, la sexta competencia en el orden fue reservada para el Wilmington Stakes de $100,000, una carrera de sprint en 1.200 metros en pista de arena, que tuvo la participación de seis ejemplares expertos en velocidad. Silver Slugger, del Victoria’s Ranch, del pelotero ex grandes ligas venezolano Víctor Martínez, se adjudicó la victoria en sensacional demostración con la monta del jinete Kentucky Winner, Sonny León.

León, desde la partida, ubicó al presentado y entrenador por el también venezolano Juan Carlos Ávila, al frente del pelotón de seis ejemplares que salieron a la disputa de este evento, que se corrió en distancia de 1.200 metros. Sonny, siempre con el control de la carrera y de su conducido, en la recta final se hizo inalcanzable para así coronar la victoria en tiempo de 71 flat, y dejar en la taquilla un pago de $6,00 a ganador.

Silver Slugger es un macho castrado de cinco años que suma su séptima victoria en la temporada, de nueve en campaña total de 15 presentaciones. Este hijo de Cairo Prince en la yegua One More Wild Ride por Wildcat Heir, obtiene su segundo triunfo en pruebas selectivas (Black Type), luego de conseguir el Ramson Stakes el pasado mes de agosto en Monmouth Park.