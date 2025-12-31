Más de un centenar de personas heridas tras choque de trenes en Machu Picchu

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Perú confirmó que un total de 107 turistas resultaron heridos tras el choque frontal de dos trenes de las empresas Perú Rail e Inca Rail ocurrido en la vía hacia la ciudadela de Machu Picchu. El siniestro, lamentablemente, cobró la vida del maquinista de una de las locomotoras.

De acuerdo con el reporte de la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea, la colisión de los trenes se produjo al rededor de la 1:20 pm hora local de este 30 de diciembre a la altura del kilómetro 94.4, mientras pasaba por la zona de Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la región de Cusco.

Atención de los afectados y evacuación

La mayoría de los pasajeros lesionados, quienes presentaron cuadros policontusos, fueron trasladados a cuatro centros de salud en la ciudad de Cusco. Durante la madrugada de este miércoles, se completó con éxito el traslado de 1.300 visitantes extranjeros y 700 nacionales desde Machu Picchu hacia Ollantaytambo.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha informado que brindará todas las facilidades necesarias a aquellos turistas que no pudieron concretar su visita a la ciudadela debido a la emergencia.

Restablecimiento del servicio

El servicio ferroviario fue restablecido de forma progresiva en ambos sentidos a la mañana de este 31 de diciembre, tras verificarse las condiciones de seguridad en la vía. El presidente interino, José Jerí, se desplazó a la zona para supervisar personalmente la atención médica de los heridos y coordinar con las autoridades regionales.

Por último, el Gobierno señaló que para prevenir incidentes similares, equipos técnicos de los Ministerios de Transportes, Salud y Comercio Exterior iniciarán reuniones con el Gobierno Regional de Cusco. El objetivo es el diseño de nuevos protocolos de emergencia y la evaluación de herramientas tecnológicas que garanticen la seguridad en este trayecto de 43 kilómetros, vital para el turismo nacional e internacional.