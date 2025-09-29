Daniel Centeno fue el jinete más valioso en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo fueron celebradas diez competencias en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en el condado de Laurel, en el estado de Maryland, circuito que no presentó algún corte selectivo, pero si la actuación destacada del piloto venezolano Daniel Centeno, quien logró tres victorias durante la jornada dominical, convirtiéndose en el jockey más destacado de la cartelera.

Daniel Centeno como en sus mejores tiempos

El jinete venezolano Daniel Centeno montó a tres ganadores en el programa del domingo, todos en césped, y dos para el entrenador Cal Lynch, lo que se ganó el honor del jockey más valioso de la cartelera.

El gran día de Centeno comenzó a bordo de Bella Estrela en la tercera carrera, una carrera de una milla para potrancas y yeguas. Entrenada por Keri Brion, Bella Estrela remontó desde la mitad del pelotón para imponerse por medio cuerpo. El tiempo de la carrera fue de 97”3 para 1.600 en pista de grama. En la taquilla dejó un abono de $7 a ganador, $3,80 a placé y $3 a show.

Centeno y Lynch arrasaron en la última Daily Double con Stop Watch y My Grey Humor, respectivamente. Stop Watch, una potranca de 3 años por Not This Time, se estabilizó en la recta final antes de remontar entre los caballos para ganar una carrera de primera categoría en 1.700 metros con un registro final d 103”1 y colocar en la taquilla un reembolso de $9,80 a ganador, $6,20 a placé y $3,80 a show.

My Grey Humor, una potranca de 3 años por City of Light, fue la ganadora de principio a fin de la final, una carrera de reclamo para novatos de $16,000 sobre 1.100 metros, con registro final de 64”, con un pago en la taquilla de $8,80 a ganador, $5,40 a placé y $4,20 a show.

Daniel Centeno, con estas victorias llega a 63 victorias en la temporada y totaliza 3.454 primeros desde su arribó a tierras del Tío Sam. Durante el meeting de Laurel Park, colecciona seis primeros y ganancias superiores a los 230 mil dólares. Para esta semana, Centeno, tendrá compromisos entre el hipódromo de Delaware Park y Laurel Park, a partir del miércoles 1 de octubre.