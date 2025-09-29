Javier Castellano hace historia en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el jinete venezolano José Javier Castellano, oriundo del estado Zulia (Venezuela), consiguió una de las dos cifras redondas en su trayectoria impecable en la equitación estadounidense. Castellano, quien ha ganado numerosos premios y carreras desde que llegó a tierras del norte en 1996, consiguió ganar el Vosburgh S (G3) en New York.

Javier Castellano llegó a 500 victorias en pruebas de Grados

El jinete venezolano miembro del Salón de la Fama en Estados Unidos, Javier Castellano, con el triunfo logrado este fin de semana con el ejemplar Patriot Spirit, en el Vosburgh S. (G3) valorado por $200,000, llegó a 500 victorias de grado en Estados Unidos. Un hito sin precedentes dentro de la carrera profesional de cualquier jinete de talla mundial.

Patriot Spirit, entrenado por Michael Campbell, es un hijo de Constitution de 4 años que acosó a Light the Way, antes de tomar la delantera y ganar contundentemente a Crazy Mason, que venía de último en la carrera, pero fue incapaz de alcanzarlo, y cruzó la meta primero con un tiempo final de 1:21.84.

Además, con la victoria en este sprint disputado el sábado en Belmont en el Big A, le proporcionó un lugar "Win and You're In" para la Breeders' Cup Sprint (G1) en Del Mar. Patriot Spirit se llevó $110,000 en la victoria, mejorando su récord a 6 victorias, 2 segundos y 1 tercer lugar. Reembolsó $7.22 en la taquilla por ganador.

La próxima meta de Javier Castellano será las 900 victorias en pruebas selectivas en Estados Unidos. Para este fin de semana en Belmont at the Big A, que se corre en Aqueduct, Javier contará con varias montas selectivas entre jueves y sábado, donde buscará este récord a su dilatada trayectoria dentro de la hípica estadounidense.