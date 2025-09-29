Jinetes miembros del Jockeys’ Guild de Churchill Downs se solidarizan con el suspendido Paco López

Suscríbete a nuestros canales

Paco López, el látigo mexicano, fue suspendido por seis meses por la Autoridad de Seguridad e Integridad Hípica (HISA en inglés) este martes 23 de septiembre, debido a que violó los términos de su reincorporación condicional después de un incidente que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2024. En ese evento, López utilizó el látigo contra National Law en Parx Racing, Bensalem, Pensilvania.

Suspensión inmediata impuesta por la HISA

Al conocer la suspensión, el sindicato de jinetes o Jockeys' Guild (Gremio de Jinetes), en Estados Unidos se pronunció por medio de un comunicado el rechazo por la medida de suspensión de la HISA al látigo mexicano.

“La notificación emitida por la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) contra Paco López para la “suspensión inmediata por seis meses” es absolutamente innecesaria.”, dice una parte del comunicado, que se puede leerlo de forma completa en el tweet que de la cuenta de red social X del mencionado gremio de jinetes.

Posteriormente, jinetes de varios estados dieron un paso al frente por la medida radical impuesta al jinete Paco López. Comunicados que resalta lo severo de la sanción y que, a su vez, los agremiados solicitan una revisión inmediata a la norma de sanciones.

Mike Smith, en el Jockey Room en Santa Anita, se pronunció en la cual indica: “No estar de acuerdo con la sanción impuesta, y que los seis meses de suspensión a Paco, es muy fuerte. Solo porque levantó su látigo sobre la cabeza cuando su conducido en diciembre busco hacia afuera en protección de ambos para evitar un accidente”

De igual manera, en el Jockey Room de Churchill Downs, Tyler Gaffalione, en nombre de sus agremiados expresaron la inconformidad de la sanción impuesto a Paco López, por la HISA: en un video filmado para la página X de Jockeys' Guild.

“Solo queríamos expresar nuestra oposición a la suspensión de Paco López”, dijo Tyler Gaffalione. “Creemos que es excesiva. Sí, cometió varias infracciones, pero el castigo no se ajusta al delito. Solo queremos mostrarle nuestro apoyo a Paco y lo apoyamos”.

La directora ejecutiva de HISA, Lisa Lazarus, defendió la severidad de la suspensión, porque dijo que López aceptó específicamente escribirla el 17 de enero cuando prometió no violar las reglas de cultivo durante un período de prueba de dos años.

“La prioridad número uno de HISA es y siempre será la seguridad de todos los caballos y jinetes”, declaró Lazarus el viernes a Thoroughbred Daily News. “Suspender al Sr. López durante seis meses no fue una decisión tomada a la ligera, sino un último recurso tras el fracaso de numerosos esfuerzos para animarlo a cumplir con nuestras normas”.