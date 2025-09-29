Comunicado: Así fue el pronunciamiento del Gremio de Jinetes de Kentucky acerca de la medida de suspensión de Paco López

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de septiembre, la Autoridad de Seguridad e Integridad Hípica (HISA por su sigla en inglés), decidió suspender por espacio de seis meses al látigo mexicano Paco López, por quebrantar las condiciones de su reincorporación condicional después de un evento ocurrido el día 4 de diciembre de 2024, en el cual empleó el látigo contra National Law en Parx Racing, Bensalem, Pensilvania.

Este jueves 25 de septiembre en horas de la tarde el Jockeys' Guild (Gremio de Jinetes) de Kentucky, Estados Unidos se pronunció por medio de un comunicado el rechazo por la medida de suspensión de la HISA al látigo mexicano.

“La notificación emitida por la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) contra Paco López para la “suspensión inmediata por seis meses” es absolutamente innecesaria.”, dice una parte del comunicado, que se puede leerlo de forma completa en el tweet que de la cuenta de red social X del mencionado gremio de jinetes.

Ese mismo día jueves, un grupo jinetes miembros del Jockeys' Guild se acercaron hasta las instalaciones de la Asociación de Carreras de Caballos de Nueva York (The NYRA por sus siglas en inglés) para igualmente hacer el pronunciamiento.

Uno de los asistentes fue el Salón de la fama y Copresidente del Jockeys’ Guild (Gremio de Jinetes) John Velásquez quien fue entrevistado por la periodista Maggie Wolfendell, para manifestar su apoyo al jockey Paco López, y entiende que el mencionado látigo debió ser castigado por las infracciones que cometió, pero no por seis meses, por lo que encuentra de manera excesiva la medida de suspensión.

Para culminar la entrevista, Velásquez hizo énfasis en que desde el gremio seguirán en conversaciones con la HISA para lograr con suerte y en buenos términos, los acuerdos para bajar los tiempos de suspensión y establecer una justa evaluación en caso de infracción.