¡Último minuto! Paco López fue suspendido por seis meses por estos motivos

Hace minutos la agencia reguladora de la HISA, anunció que el jinete Paco López, quebrantó los términos de su reincorporación condicional. Desde que HISA implementó el Programa de Seguridad en Pistas, en julio de 2022, López ha sido multado por 22 infracciones por uso indebido de latigazos.

Paco López suspendido por la HIZA

La Autoridad de Seguridad e Integridad Hípica (HISA) ha decidido suspender a Paco López, un jinete, por medio año: desde el 23 de septiembre. Esto se debe a que se concluyó que quebrantó las condiciones de su reincorporación condicional después de un evento del 4 de diciembre de 2024, en el cual empleó el látigo contra National Law en Parx Racing, Bensalem, Pensilvania.

HISA, en un comunicado, sostiene que la organización "permanecerá comprometida con mantener los estándares más elevados de integridad y seguridad en las competiciones hípicas". Cualquier actitud que ponga en peligro la confianza de los participantes y aficionados se toma con la más alta seriedad. "Al implementar las reglas de forma constante, nuestro objetivo es fomentar la equidad en el proceso de arbitraje, salvaguardar a los jinetes y a los caballos, y mantener la confianza en la integridad del deporte".

Drew Mollica, el abogado que representa a López, impugnó la suspensión. "Desde su regreso no ha hecho nada malo", declaró Mollica. "Ha sido un modelo de dedicación, trabajo arduo y éxito”.

El jinete que lidera en Monmouth Park durante este verano, López, fue readmitido condicionalmente por la HISA el 23 de enero del año 2025, 46 días después de que fuera suspendido indefinidamente por golpear a National Law en la nuca en Parx.

HISA: Paco López ha sido reincidente

Recordamos que la suspensión se ratifica porque según la HISA ha infringido en la norma, en reiteradas ocasiones después de la apelación cuando ocurrió el percance ocurrido tras las acciones de López en Parx Racing, cuando montó a National Law, de dos años (2024), cuando el potro sufrió una grave salida, llegando hasta la barandilla exterior, pero aun así logró resistir y ganar la carrera. Después de la carrera, López casi detuvo al potro cerca de un jinete cuando este tomó su fusta con la mano derecha y golpeó brutalmente al potro en la parte superior del cuello.

Sin embargo, menos de tres semanas después de su reincorporación, producto a la apelación de la suspensión impuesta, López fue sancionado por HISA por dos infracciones relacionadas con el uso del látigo el 10 de febrero en Parx. Ambas infracciones implicaron que López levantó la muñeca por encima del nivel del casco para golpear a su montura, lo cual no está permitido según las reglas de HISA. López fue sancionado por esta acción en la primera carrera, a bordo de No Fake, y en la tercera, a bordo de St. Pete's Passion.

Desde que el Programa de Seguridad en Hipódromos de HISA entró en vigor el 1 de julio de 2022, López ha sido sancionado 22 veces por infracciones de látigo.