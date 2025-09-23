Locked buscará su tercera victoria en prueba de Graded en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Aqueduct, que alberga el meeting de Belmont at the Big A, recibirá cinco pruebas selectivas de grado, en la jornada del sábado 27 de septiembre. Entre ellas está el Woodward S. (G2) en distancia de 1.800 metros con una bolsa de $300.000, en la cual el múltiple ganador de grado Locked estará presente para enfrentar a seis rivales.

Locked listo para otro éxito en prueba de Graded

Locked, que ganó el Santa Anita Handicap y dos pruebas de Grado 1, buscará regresar a la senda del triunfo después de haber llegado tercero en el Suburban de Saratoga y cuarto en el Alysheba de Churchill Downs. Su meta será el Woodward (G2) del sábado, una ruta de nueve furlongs para caballos de tres años o más en Belmont, en el Big A.

Locked, entrenado por Todd Pletcher, fue una potencia en la división de mayores cuando comenzó la temporada. En el Pegasus World Cup Invitational de Grado 1, en enero, al comenzar su campaña como cuatroañero, terminó segundo, White Abarrio. Luego, en marzo, ganó por ocho cuerpos en el Santa Anita Handicap (G1).

Este hijo de Gun Runner, tiene un récord perfecto de 2 de 2 en la pista principal de la Gran A, tras conseguir dos victorias consecutivas el otoño pasado. Ganó por 7 cuerpos y medio una carrera de reclamo opcional de siete furlongs en octubre. Su primera carrera tras casi un año sin correr. Luego, consiguió una victoria en la Cigar Mile (G2) donde derrotó a un grupo que incluía al ganador de Grado 1 Mullikin y a su rival, Post Time.

Una victoria le proporcionaría a Pletcher su sexto triunfo en este evento, después de las victorias anteriores con Lawyer Ron (2007), Quality Road (2010), Liam's Map (2015), Life Is Good (2022) y Tapit Trice (2024). John Velazquez, que estuvo a bordo de Locked en ambas victorias en el Big A y en el Pegasus, regresa a los hierros.

La nómina la completan Awesome Aaron, Willy D's, Gould's Gold, Film Star, Post Time y Philleas Fogg. El Woodward S. (G2) fue reservada para la sexta carrera de la cartelera en distancia de 1.800 metros con una bolsa de $300.000 en premios. La hora de salida inicia a las 3:08 p.m. hora venezolana.