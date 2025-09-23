Randomized lista para conquistar la primera prueba de grado en New York

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana, el hipódromo de Aqueduct, en el meeting de Belmont at the Big A, New York, recibirá siete pruebas selectivas de grado, repartidas entre el viernes y el domingo. Durante la jornada del viernes se dará la partida de la primera prueba de grado en la semana en este hipódromo; se estará corriendo el Beldame S. (G2) con una bolsa de $250.000, donde la cincoañera Randomized buscará ganar este evento por segunda vez, luego de hacerlo en el 2023.

Randomized se dispone a conquistar el Beladame Stakes (G2)

Randomized, una hija de Nyquist de cinco años, lleva de 2-1 en este meeting neoyorkino. Su primera victoria en este meet fue el Beldame del 2023, y un segundo lugar en el Ruffian S. (G2) en el 2024. En la presente temporada, la entrada por Chad Brown tiene cuatro actuaciones, con una victoria en el Molly Pitcher Stakes (G3) que se corrió en Monmouth Park el pasado mes de julio.

La carrera Beldame, que se corre en 1.800 metros, es una carrera de la Breeders' Cup con créditos para las tarifas de salida de Distaff para los primeros tres finalistas, que atrajo solo a cinco participantes, siendo Randomized, subcampeona en la Distaff del año pasado.

Randomized tendrá como rival a su escolta de Majestic Oops en el Molly Pitcher S.; luego quedó tercera por seis cuerpos en el Ballerina Stakes de siete furlongs (G1). Luego está Gun Song, con la monta de John Velázquez, ganadora del Susan Stakes (G2) el pasado año y tiene un cuarto lugar reciente en el Shuvee Stakes (G2) en julio en Saratoga. La hija de Gun Runner es presentada por Mark Henning. Completan la nómina Margie’s Intention, ganadora del Susan S. (G2) esta temporada y tercera en el Alabama S., y cierra Just Music para la propietaria y entrenadora Linda Rice, que viene de llegar quinta en una prueba de reclamo.

El Beldame S. (G2) en distancia de 1.800 metros con una bolsa de $250.000 en pista de arena fue reservada para la séptima competencia en la cartelera de nueve carreras para la jornada del viernes 26 de septiembre, en el Belmont at the Big A, New York.