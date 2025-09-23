Johannes busca aplastar a sus rivales en el City of Hope Mile G2 tal cual ocurrió el pasado año

Suscríbete a nuestros canales

Una cartelera de cinco pruebas de grados reservada para el sábado 27 de septiembre, en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, el ejemplar Johannes abre la jornada selectiva con su participación en el City of Hope Mile (G2) y buscar por segundo año conquistar el triunfo para ganarse un cupo automático para la Breeders’ Cup Mile a correrse el 1 de noviembre en Del Mar.

Breeders’ Cup: Johannes busca el Back to Back en el City of Hope Mile

Hace un año, Johannes, logró una victoria aplastante en este mismo evento en el City of Hope Mile (G2) en Santa Anita, que se ganó ser finalista del Premio Eclipse como el caballo de césped más destacado de Norteamérica. El sábado, buscará un resultado similar en la edición de 2025 de la carrera de una milla, que es una carrera de "gana y estás dentro" para la Breeders' Cup Mile, con un premio de $2 millones.

Entrenado por Tim Yakteen, Johannes ganó la City of Hope Mile del año pasado por dos cuerpos, con Umberto Rispoli en las botas. Fue una de sus cinco victorias en stakes de grado en 2024. Tras la City of Hope Mile, Johannes sufriría su única derrota del año al quedar segundo en la Breeders' Cup Mile, detrás de More Than Looks.

Desde su excepcional campaña de 2024, Johannes solo ha participado una vez, el 2 de agosto en Saratoga, en el Fourstardave (G1) a una milla sobre césped. Johannes tuvo una buena actuación desde el principio y nunca fue un factor determinante, terminando noveno entre 10 participantes, por lo cual recuperarse el sábado tras su reciente carrera.

Este macho de de 5 años, hijo de Nyquist, saldrá desde el tercer puesto con Rispoli de nuevo en la silla. Propiedad de y criado por Cuyathy LLC, Johannes tiene un récord de ocho victorias en 14 presentaciones con una producción de $1,158,359 en ganancias.

Entre los que buscan superar a Johannes están el veterano ganador de stakes de grado Cabo Spirit y Almendares. Cabo Spirit, ganó el American (G2) en una milla sobre césped en Santa Anita, para el entrenador George Papaprodromou y el propietario Kretz Racing. Recientemente, quedó tercero tras marcar el ritmo en la Del Mar Mile (G2) el 30 de agosto. Cabo Spirit, un caballo castrado de 6 años hijo de Pioneerof the Nile, tiene un récord de seis triunfos y ganancias de $1,256,336. Contará con el miembro del Salón de la Fama Mike Smith en sus caballos.

Almendares, entrenado por Phil D'Amato, terminó por delante de Cabo Spirit al quedar segundo en la Del Mar Mile. Un caballo castrado de 5 años por Havana Grey, importado de Europa, busca su primera victoria en stakes de grado para los propietarios CYBT, McLean Racing Stables, Gevertz, etc. Almendares tiene un récord de cinco victorias con $445,695. Será montado por Antonio Fresu.

Completan la nómina, Zio Jo con la monta de Mirco Demuro, Scoobie Quando con Kazushi Kimura y Final Boss, con Juan Hernández. El City of Hope (G2) fue programada para la cuarta carrera de la tarde del sábado, que inicia a las 5:30 p.m, hora venezolana.