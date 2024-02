Todd Pletcher devela sus planes con sus ejemplares estrellas de 3 años Fierceness y Locked

No hay duda de que el Kentucky Derby ha sido una carrera esquiva para la historia de un entrenador campeón, 8 veces ganador del Eclipse Award, exaltado al Hall de la Fama en 2021, como Todd Pletcher. Pudo alcanzar la magna carrera en los años 2010 con Super Saver y 2017 con Always Dreaming, pero tal vez uno de los años más difíciles fue el de 2023, cuando Forte, como su carta principal, quedó fuera de la carrera.

El camino hacia el Kentucky Derby (G1) no ha sido muy agradable para Todd Pletcher tampoco en lo que va del año 2024, pero eso puede estar a punto de cambiar. El entrenador del Salón de la Fama está listo para reagruparse y buscará ganar el Fountain of Youth (G2) del 2 de marzo con Locked (Gun Runner) y el Florida Derby (G1) del 30 de marzo con Fierceness (City of Light).

Locked, que es el favorito 10-1 fuera de la opción "todos los demás" en la última ronda del Derby Future Wager, apuesta realizada en Las Vegas para los ejemplares aspirantes a la carrera de las rosas, originalmente estaba programado para iniciar su campaña este año en el Sam F. Davis S.(G3), pero Pletcher lo retiró de la carrera después de que le subió la temperatura y no pudo efectuar un trabajo previo adecuado. Pletcher prefirió esperar y dijo que estaba satisfecho con la medida.

Locked ganó el Breeders' Futurity G1) del año pasado en Keeneland antes de terminar tercero en la Breeders' Cup Juvenile (G1) en Santa Anita Park.

Fierceness, campeón macho de 2 años del año pasado, ganador del Eclipse Award, inició su campaña de 2024 con un modesto tercer puesto en el Holy Bull S. en el que fue derrotado por 3 1/2 cuerpos, tras el ejemplar Floridano Hades (Awesome Slew). Posteriormente, Pletcher dijo que su próxima carrera estaba en el aire, pero confirmó el viernes que su próxima carrera será el Florida Derby. Fierceness tendrá su primer trabajo desde el Holy Bull la próxima semana.

