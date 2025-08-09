Rafael Nadal le da la bienvenida a su segundo hijo: este fue el nombre elegido

Suscríbete a nuestros canales

La tan querida familia formada por el extenista Rafael Nadal y su esposa, Mery Perelló, ha crecido con la llegada de su segundo hijo. El pequeño que nació el pasado jueves 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca en España, llegó para acompañar a su hermanito Rafa.

Por los momentos, la pareja no ha emitido detalles sobre el nacimiento del pequeño y, han preferido vivir estos primeros días de su bebé en total privacidad. No obstante, se reveló el nombre del recién nacido, el cual viene cargado de un profundo sentimiento.

Un homenaje de Rafa Nadal y Mery Perelló

El nuevo miembro de la familia recibió el nombre de Miquel, un emotivo homenaje al padre de Perelló, quien falleció en abril de 2023 tras una larga enfermedad.

Este nuevo capítulo llega en una etapa particularmente serena y significativa para Nadal, quien, tras anunciar su retiro del tenis profesional, ha dedicado más tiempo a su vida personal y a formar un hogar lleno de afecto.

Al igual que su hermano mayor, Rafael (quien pronto cumplirá tres años), Miquel ha sido recibido en el entorno familiar con total discreción y mucho cariño. Sus padres y el bebé abandonaron el hospital este sábado en perfectas condiciones, rodeados por sus seres queridos.

El amor de Nadal y Mery

La pareja, que lleva casi dos décadas unida desde su adolescencia en Manacor, contrajo matrimonio el 19 de octubre de 2019 en la finca Sa Fortalesa, en Mallorca, con una ceremonia íntima pero espléndida, a la que asistieron alrededor de 200 personas.

Con la llegada de Miquel, comienza una etapa aún más centrada en lo personal. Nadal, ahora marqués de Llevant de Mallorca, parece estar abrazando por completo su nueva misión: ser padre a tiempo completo, viviendo cada momento con los suyos lejos del foco público.