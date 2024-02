Por esta razón Fierceness dejará de ser el primero entre los candidatos al Kentucky Derby

Hasta la fecha se han disputado 19 competencias con puntos clasificatorios a la primera gema de la Triple Corona Norteamericana, el Kentucky Derby, a escenificarse el próximo sábado 4 de mayo en el Hipódromo de Churchill Downs, en su Edición N°150 y con cinco millones de dólares en premios a repartir.

Luego de su victoria en la Breeders´Cup Juvenile (G1) de 2023, el potro Fierceness (City of Light), se ha mantenido como líder en la clasificación hacia la carrera de las rosas, los 30 puntos de la Juvenile, mas 6 obtenidos con su tercer lugar sin pena ni gloria en el Holy Bull Stakes de Gulfstream Park, lo señalan como el ejemplar de mayor puntuación para Churchill Downs.

Esta situación de Fierceness como líder solo puede llegar hasta el próximo sábado 17 de febrero, día en el que se disputa en el Hipódromo de Fair Grounds, en New Orleans, Louisiana, el Risen Star (G2), la primera de las carreras en la Ruta al Kentucky Derby que repartirá 85 puntos de clasificación, 50 de ellos para el ejemplar que resulte ganador.

El próximo sábado 17 de febrero, el potro de tres años que resulte ganador en el Risen Star S. (G2) obtendrá 50 puntos de clasificación al Kentucky Derby, y de forma inexorable desplazará a Fierceness del primer lugar en la clasificación hacia la gran carrera que da inicio a la Triple Corona.

Luego del pasado sábado, con la disputa del Sam F. Davis S.(G3) en el hipódromo de Tampa Bay Downs, hubo variación en la tabla de clasificados al Kentucky Derby.

Culminado el Sam F. Davis, No More Time (Not This Time), ganador de la prueba, con la monta de Paco López y el entrenamiento de José Francisco D´Angelo, se coloca en el 6°lugar de la clasificación, mientras que Agate Road (Quality Road), que arribó segundo, pone su nombre en la casilla N°15 entre los ejemplares con puntuación y West Saratoga (Exaggerator), que ocupó el tercero, asciende al puesto 9 entre los ejemplares con puntuación al Kentucky Derby.

De cualquier manera, esto apenas empieza, tomando en cuenta que esta semana se disputan tres carreras clasificatorias al Kentucky Derby, el Risen Star (G2), el sábado 17, el Sunland Derby (G3) el domingo 18, en el que se repartirán 42 puntos, 20 de ellos al ganador, y en Japón el Hyacinth S., también el domingo 18 de febrero, que reparte 63 puntos, 30 de ellos al vencedor.