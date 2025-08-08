Presentador de Telemundo habla de las presiones que vivió en la televisión

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido presentador mexicano, Carlos Calderón, compartió una cruda verdad sobre los caminos que eligió en su carrera televisiva. En una entrevista con Maity Interiano, el también conductor de Hoy Día relató cómo durante años enfrentó presiones en programas populares.

“Me decían que había que ser incisivo, hasta agresivo con los entrevistados, buscar la mala nota, ser cizañero, amarillista, y yo no quería, me negaba rotundamente”, relató.

La decisión de Carlos Calderón

En medio de dichas imposiciones, Calderón optó por resistirse a esos métodos que iban en contra de su esencia. En lugar de ceder a las exigencias amarillistas, apostó por transmitir optimismo, ternura y alegría.

“Me abrían el espacio y lo llenaba de luz y positivismo, de cosas lindas, de risas y sonrisas para la gente”, expresó.

Esa firme convicción profesional no solo le valió integridad, sino que lo distinguió como un verdadero comunicador. Fue precisamente ese estilo positivo el que coronó su trayectoria con un Emmy al Mejor Corresponsal.

Hoy, en Hoy Día de Telemundo, el azteca disfruta de plena libertad creativa, sin que nadie cuestione su manera de hacer televisión y, disfruta del trabajo que hace junto a sus compañeros Chiky Bombóm, Penélope Menchaca y Clovis Nienow.

“Nunca más han vuelto a decirme nada. Ahora me dejan hacer lo que yo quiera en la televisión, y para mí es un premio de que fui fiel a creer que mi misión (...) era brindar energía positiva a la gente. Esa era mi esencia”, apuntó.

La trayectoria de Carlos Calderón

El nacido en la Ciudad de México se formó como arquitecto en su tierra natal, donde incluso lideró proyectos de construcción y se especializó en fotografía arquitectónica antes de dar un giro hacia el mundo del entretenimiento.

Su incursión en los medios comenzó como fotógrafo para una agencia de talento, y pronto se le abrió la puerta como conductor en la versión en español del programa “The Dating Game”.

Su carisma lo catapultó dentro de Univisión, donde ganó notoriedad como reportero en El Gordo y la Flaca y como copresentador de Despierta América, programa en el que participó durante cinco años y amplió su fama en la comunidad hispana.

En 2023 dio un paso decisivo en su carrera al unirse oficialmente a Hoy Día de Telemundo como presentador titular, consolidándose en el panorama matutino televisivo hispano de Estados Unidos.