¡Qué clase de carrera! Emisael Jaramillo en sensacional demostración se coloca a tiro de esta marca por 10 años consecutivos

Este viernes, el circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida, presentó un programa de nueve carreras, de las cuales ya se disputaron tres. En la tercera competencia, Emisael Jaramillo demostró su clase y sus grandes habilidades para conseguir la victoria en un sensacional despliegue de maestría sobre el ejemplar Khoolzan, entrenado por el zuliano Víctor Barboza Jr., consolidando así su prestigio en las pistas estadounidenses.

Emisael Jaramillo se colocó a una de las cien victorias en la temporada

La tercera carrera fue un reclamo de $24,500 a 1,300 metros en pista de arena. En esta prueba, Khoolzan obtuvo el triunfo bajo la monta de Emisael Jaramillo y la preparación de Víctor Barboza Jr. Este ejemplar sumó su primera victoria de la temporada y la segunda en una campaña que incluye 15 presentaciones.

Khoolzan, guiado por Emisael Jaramillo, aprovechó su velocidad para tomar la punta desde la partida. Este hijo del semental Khozan registró parciales de 23”, 46”2 y 71”2. En la recta final, la victoria estuvo en peligro cuando Bullet Blues, con el venezolano Marcos Meneses, atacó con fuerza por el centro de la cancha, pero no logró alcanzar al conducido por Jaramillo, quien mantuvo la ventaja hasta la meta. Dejó crono final de 77"3 para 1.300 metros.

Con esta victoria, Emisael Jaramillo llegó a 99 triunfos en la presente temporada, quedando a uno de alcanzar los 100, cifra que representaría su décimo año consecutivo con al menos esa cantidad de victorias en una campaña. Al “Muchacho de la Película”, como lo conocen sus allegados, le restan tres compromisos en la jornada: la cuarta, la octava y la novena carreras, con los ejemplares Grand Threat, Ihaveissues y Tree C’s Kai, respectivamente.

Mientras que Víctor Barboza Jr., le resta un último compromiso en tunta con Emisael Jaramillo en la cuarta carrera con el ejemplar Grand Threat. Para Barboza Jr., representó la victoria 51 de la temporada y la 629 de por vida en Estados Unidos.