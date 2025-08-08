Dotwing Fernández confía en la efectiva atropellada de esta yegua para conseguir victoria en el 5y6 de La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Nuevamente el hipódromo La Rinconada abre sus puertas para presentar la reunión 30, por lo que esta jornada se destacará por el incansable esfuerzo y la dedicación de entrenadores, jinetes, propietarios y todo el personal de cuadra.

Entrevista en vivo: Dotwing Fernández efectiva atropellada yegua 5y6 Datos Hípicos

Para Meridiano Web tuvimos el honor y la oportunidad de conversar en la mañana de este viernes 08 de agosto, con el entrenador Dotwing Fernández, quien tiene dos presentados para la presente jornada hípica. Aquí les ofrecemos sus declaraciones.

Entrenador gracias por la oportunidad de hacerle la entrevista.

-Un gran saludo para toda la afición hípica. Primeramente, para invitar este domingo a presenciar las carreras que es el deporte número uno de los venezolanos y a sellar el 5y6.

Trainer, dos presentados para la reunión 30. Inicia en la primera competencia del ciclo no válido con el cuatroañero El Gran Coliseo que reaparece tras un corto paro de 35 días sin correr.

-Es un caballo que lo ha hecho bastante bien con un primero y un segundo. Va subido de lote. El jinete Puello Jr., ha hecho buen trabajo con este ejemplar. La carrera se presenta con bastantes oportunidades para obtener el triunfo. El posible enemigo es el caballo Red Time, pero no dejen por fuera mi ejemplar que atraviesa por buenas condiciones.

Finaliza en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional con la presentada Queen Bárbara, conducida por el “misil” Robert Capriles.

-Es una yegua que reapareció bastante bien. Para está oportunidad montamos a Robert Capriles, un jockey de la casa. Es una carrera muy pareja y no la dejen por fuera porque la yegua puede dar una efectiva atropellada y conseguir la victoria.