¡Agarra dato! Emisael Jaramillo buscará la victoria en dos Stakes este sábado en Estados Unidos (+ Pronósticos)

Este sábado, el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, presentará una cartelera compuesta por 11 competencias, las cuales darán inicio a partir de las 12:50 p.m. Entre los protagonistas destacados figura el jinete venezolano Emisael Jaramillo, quien afrontará seis compromisos de monta durante la jornada. Entre las pruebas más relevantes se encuentran el Sharp Susan Stakes y el Proud Man Stakes, ambas carreras con una bolsa de 75,000 dólares, donde Jaramillo buscará imponerse y continuar consolidando su prestigio en las pistas estadounidenses.

Emisael Jaramillo buscará el triunfo en dos stakes

La octava carrera fue reservada para el Sharp Susan Stakes, en la cual Emisael Jaramillo le tecorá guiar a la juvenil de 2 años, late Nihgt Textm presentada por Nolan Ramsey. La hija de Into Mischief, que buscará romper el Maiden en su tercera presentación. Esta prueba será en distancia de 1.200 metros en pista de arena.

Tendrá como máxima rivales a Tessellate, con la monta del jinete venezolano Wilfred Vásquez, para el entrenador líder Saffie Joseph Jr. Esta hija de McKinze, debutó con estupenda victoria con el mismo Vásquez el pasado mes de julio. Luego está Mo Hijinx, con el panameño Miguel Vásquez, que de igual manera se estrenó con victoria y ha mejorado en privado.

La décima, reservada para el Proud Man Stakes, exclusiva para juveniles de dos años en recorrido de 1.200 metros, Emisael Jaramillo, tendrá la responsabilidad de guiar a la victoria al ejemplar Street Player, presentado también por Nolan Ramsey. Este hijo del semental Street Boss, viene a su cuarta presentación y cuenta con una victoria. Jaramillo tendrá la oportunidad de mostrar sus mejores cualidades sobre este potro.

Sus rivales serán Trelawny y Copernium, ambos ejemplares vienen de ganar en su carrera de estreno. Trelawny, fue el primer ganador del semental Uncle Chuck, y se vio ágil en su debut y debe ser tomado en serio aquí. Por su parte, Copernium, fue castrado después de su victoria en el debut, y eso podría ayudarlo a dar otro paso adelante. Ya mostró promesas, y el establo claramente piensa que hay más por venir.

Emisael Jaramillo, completa la tarde con los compromisos sobre Perplexed en la segunda carrera para Juan Alvarado. Luego en la séptima guiará a Rachel’s Coach para Tohan Crichton. En la novena, estará sobre Mama Bella para José Francisco D’Angelo y cierra en la undécima con Free Charging para Michael Lerman.

Jaramillo, en la temporada cuenta con 98 victorias y un total de 1.826 de por vida. En el Royal Palm Meet, que finalizará el 31 de agosto, cuanta con 66 victorias y se ubica segundo en la tabla para jinetes.