Ejemplar ganador de la Breeders Cup fallece

Produjo más de un millón y medio en dólares

Por Darwin Dumont
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 10:00 am
RockRidge Stud
En la jornada de este jueves trascendió que el ganador de la Breeders’Cup Sprint 2012, Trinniberg, falleció en Uruguay a los 16 años, en el haras San Miguel Queguay de Uruguay, según información recabada por Bloodhorse.com.

Trinniberg ganador de la Breeders’ Cup Sprint 2012, con participación en el Derby de Kentucky, donde marcó el ritmo de la carrera para finalizar en el pusto 17, en prueba ganada por I’ll Have Another. De allí saltó a la Breeders' Cup Sprint para ser nombrado Campeón Sprinter.

En su campaña como ejemplar maduro, falló en las cinco carreras en las que participó. Inició la temporada en la Dubai Golden Shaheen (G1) en Meydan, regreso a Estados Unidos, donde ocupó un séptimo puesto en la Churchill Downs S, (G2), luego fue segundo en la Smile Sprint Handicap (G2) en Calder, y cerró la temporada con un séptimo y noveno lugar, en el Santa Anita Sprint (G1) y en la Breeders’Cup Sprint, respectivamente.



Trinniberg se retiró con cinco victorias en 18 actuaciones, fue ganador 1,5 millones de dólares para la entrenadora Shivananda Parbhoo y la propietaria Sherry Parbhoo. Estuvo en Nueva York en RockRidge Stud de 2014 a 2019, y luego fue vendido a Uruguay.

En ese país, su hija, Nopaya Naa, fue nombrada campeona potranca juvenil del país en 2021. Trinniberg también fue nombrado semental líder en Uruguay ese año.

