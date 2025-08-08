Mira la hazaña que podría lograr este caballo el sábado en Colonial Downs

Este sábado el hipódromo de Colonial Downs, tendrá una cartelera de 12 carreras, que incluye tres pruebas de grados, entre ellas el Secretariat S. (G2) en grama con un valor de $500.000, además el atractivo del Beverly D. S. (G2) de $500.000 y la principal de la cartera el Arlington Million S. (G1) con una bolsa de un millón de dólares, en la cual el ejemplar Mystik Dan, podría lograr una hazaña sin precedentes.
Mystik Dan podría lograr esta hazaña en Colonial Downs
Mystik Dan, ganador del Kentucky Derby (G1) en pista de arena la pasada temporada, hará su debut este sábado en pista de grama en el Arlington Million S. (G1) con una bolsa de un millón de dólares a repartir. Esta prueba será en recorrido de 2.000 metros en el hipódromo de Colonial Downs.
Según los registros desde 1990 solo 13 ejemplares han podido ganar una prueba de Grado 1, en pista de arena y luego en pista de grama o viceversa. Los ganadores a los que Mystik Dan pudiera igualar de alcanzar el triunfo serían los siguientes:
- California Chrome (Hollywood Derby – Preakness Stakes)
- Catholic Boy (Belmont Derby – Travers Staks)
- Cocoa Beach (Matriarch – Beldame Stakes)
- General Quarters (Turf Classic – Blue Grass)
- Wise Dan (Shadwell Turf Mile – Clark Handicap)
- Lava Man (Hollywod Gold Cup – Whittingham Turf)
- Mshawish (Gulfstream Park Turf Handicap – Donn Handicap
- Escena (BS Distaff – Ramona Handicap)
- Hollywood Wildcat (BD Distaff – Gamely Handicap)
- Opening Verse (BC Mile – Oaklawn Handicap)
- War Of Will (Preakness Stakes – Make’s Mark Mile)
- World Of Trouble (Carter Handicap – Jaipur)
- Yoshida (Turf Classic – Woodward)
Arlington Million S. (G1) fue reservada para la undécima de la cartelera y la hora de inicio es a las 5:54 p.m. hora de Venezuela.