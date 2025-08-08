Jinetes venezolanos dominan con contundencia en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jueves, el hipódromo de Hawthorne, ubicado en Illinois, presentó una cartelera compuesta por ocho carreras. Durante la jornada, los jinetes venezolanos se impusieron con claridad, logrando tres victorias que destacaron dentro de la programación y reflejaron su dominio en la competencia.

Jinetes venezolanos dominaron el hipódromo de Hawthorne

La jornada victoriosa de los jinetes venezolanos en el hipódromo de Hawthorne comenzó con una destacada actuación del zuliano Santiago González. Montando al ejemplar Hard to Fathom, González sorprendió a los apostadores al registrar un pago de $20 al ganador. Este caballo maduro, entrenado por Daniel Simonovich para el propietario Melvin Simonovich, compitió en una carrera de reclamo con un valor de $18,000 sobre una distancia de 1,700 metros, completando el recorrido en un tiempo de 1:03.4.

La emoción continuó en la quinta carrera, un Allowance con bolsa de $31,000, donde otro jinete zuliano, Olaf Hernández, se impuso montando a Journey. Este ejemplar no solo se llevó la victoria, sino que también sorprendió en la taquilla al ofrecer un pago de $22 al ganador. Presentado por la entrenadora Michele Boyce, Journey completó los 1,600 metros sobre pista de grama en un tiempo de 97 segundos, consolidando así la supremacía venezolana en la fecha.

Finalmente, Frank Reyes cerró con broche de oro la jornada para los criollos, guiando a Strange Arrange, la favorita en la carrera de reclamo valorada en $10,500. La competencia se desarrolló a lo largo de 1,100 metros sobre pista de grama. El caballo, que corrió con los colores del DNG Blessed Stable y fue preparado por Antonio Meraz, registró un tiempo oficial de 64.2 segundos, sellando una contundente demostración de talento venezolano en la pista estadounidense.

La emoción de las carreras de caballos en el hipódromo de Haethorne continuará este domingo 10 de agosto con una cartelera de 10 competencias, en la cual los criollos seguirán mostrando sus cualidades sobre los finos de carreras. González, contará con ocho compromisos. Hernández, guiará a tres ejemplares. Y Frank Reyes, tendrá la oportunidad de llevar a siete ejemplares.