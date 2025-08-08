EEUU depositará $5.000 en las cuentas bancarias de las familias que tengan hijos (+Requisitos)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 4 de julio, el mandatario Donald Trump promulgó una ley de reforma fiscal, generando cambios significativos en los beneficios sociales. De manera oficial, transcendió una información sobre familias elegibles que podrían recibir depósitos de hasta 5.000 dólares, al cumplir con unos requisitos y una documentación exigida.

¿Cuáles son los requisitos para las familias?

El beneficio económico está destinado a familias en procesos legales de adopción en EEUU, desde el año fiscal 2025. El monto será depositado directamente en sus cuentas bancarias. Es importante mencionar que la medida incluye las adopciones naciones e internacionales.

De igual modo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Haber finalizado el proceso de adopción en el 2025 o en los próximos años.

Consignar la documentación que avale la adopción ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Formalizar la solicitud en la declaración anual de impuestos.

Residir legalmente en los Estados Unidos al tramitar la solicitud.

La reforma tributaria será aplicada en la temporada fiscal de 2026 y tiene como objetivo promover la formación de familias en el país norteamericano. Además, garantiza una remuneración económica sin mayores restricciones.

¿Cómo solicitar los 5.000 dólares por adopción?

Para optar por el beneficio, las familias deberán añadir la información sobre la adopción en su declaración de impuestos correspondiente al año fiscal 2026 o en los siguientes. El trámite se gestiona desde el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al momento de completar el formulario, los contribuyentes deben incluir los datos del infante junto a la documentación necesaria, así como llenar los formularios para créditos reembolsables.

Finalmente, aquellos contribuyentes que no posean deudas fiscales recibirán el dinero en sus cuentas bancarias a través de un depósito directo gracias a la aprobación del IRS, por lo que no deberán realizar pasos o procesos adicionales. El alivio económico representa un incentivo para las familias adoptantes en los EEUU, garantizando la protección social.