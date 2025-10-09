¡Hasta las lágrimas! Vladimir Guerrero Jr emocionado tras avance en Playoffs

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr ha mantenido su compromiso con la organización de Azulejos de Toronto y el tiempo ha sabido premiarlo desde la paciencia y constancia.

El pasado miércoles, tras vencer 5-2 a Yankees de Nueva York en el cuarto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, el dominicano pudo confirmar esta premisa anterior.

Una noche inolvidable

Por primera vez en su carrera, el primera base estelar de este equipo pudo conocer lo que se siente avanzar a una Serie de Campeonato en Grandes Ligas.

En esta siguiente instancia, que definirá próximamente quién será el clasificado a la Serie Mundial por parte de la Liga Americana, se medirán ante el ganador entre Marineros de Seattle y Tigres de Detroit del próximo viernes 10 de octubre.

Durante esa serie ante la divisa neoyorquina, se unió a Vladimir Guerrero Jr para convertirse en la primera dupla padre-hijo que conecta un Grand Slam en Playoffs de Major League Baseball (MLB).

Sin embargo, la emoción del infielder de 26 años no solo se traduce al legado familiar que ha podido seguir, sino también a la huella que busca dejar con Toronto Blue Jays, luego de firmar un contrato de 14 años con esta organización y batallar año tras año por trascender.

El periodista estadounidense, Jeff Passan, quien entrevistó a Guerrero Jr tras su brillante rendimiento, lo describió de buena forma al escuchar su testimonio y verlo llorar mientras declaraba.

''Vladimir Guerrero Jr hace todo lo posible por contener las lágrimas en el terreno del Yankee Stadium. Esto significa más para él que para cualquier otro jugador en la plantilla de Blue Jays. Se comprometió a jugar 14 años con los Jays y fue recompensado con la mejor racha de playoffs de su carrera'', explicó.