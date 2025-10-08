Vladimir Guerrero Jr. primer jugador de Toronto con esta marca en Postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr. está brillando en la naciente Postemporada con los Azulejos de Toronto, siendo clave en la Serie de División ante los Yankees de Nueva York. El dominicano cuenta con tres jonrones en misma cantidad de juego, algo que le ha permitido entrar en la historia.

El primera base quisqueyano es actualmente de los mejores bateadores de las Grandes Ligas y se lo ha demostrado a los "Mulos del Bronx" en esta serie, ya que su bate ha sido lo más destacado en estos primeros tres encuentros de la mencionada serie de Playoffs.

Vladimir Guerrero Jr. con marca histórica para Toronto en octubre

Tras su jonrón del martes en el Yankee Stadium, Guerrero Jr. hizo historia con los Azulejos de Toronto al convertirse en el primer jugador de la franquicia en conectar jonrones en tres juegos consecutivos de Postemporada. Su impresionante racha ofensiva no solo demuestra su poder al bate, sino también su capacidad para rendir en los momentos más importantes, cuando cada lanzamiento cuenta y la presión es máxima.

Este logro consolida al dominicano como una de las estrellas de la MLB y refuerza la esperanza de los fanáticos de los Blue Jays de avanzar en esta instancia.

Luego de esta marca histórica, Vladimir Guerrero Jr. batea .615 en los Playoffs 2025, con ocho hits, tres jonrones, ocho carreras remolcadas y cinco anotadas. Mientras que, de por vida, acumula 11 imparables, nueve fletadas, seis anotadas y promedio vitalicio de .314.