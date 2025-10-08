A lo Pete Rose: Así fue como Vladímir Guerrero Jr. emuló al “rey del hit” (+Detalles) 

Suscríbete a nuestros canales

En la Serie Mundial de 1976 entre los Yankees de Nueva York y la poderosa “Maquinaria Roja” los Rojos de Cincinnati, dejó una de las imágenes más icónicas del beisbol de Grandes Ligas. Pete Rose deslizándose de cabeza en la tercera almohadilla frente al campocorto de los “Mulos del Bronx” Graig Nettles.

En la icónica fotografía se ve a “Charlie Hustle” paralelo al campo con las extremidades extendidas, buscando de alcanzar la almohadilla. Este martes volvió a repetirse. Aunque fue en una instancia distinta, pero ante el mismo rival.

Emulando a Rose

Este martes, en el tercer encuentro de la Serie Divisional de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, el inicialista de los canadienses, el dominicano Vladímir Guerrero Jr., emuló la típica zambullida del legendario jugador Pete Rose.

En la parte alta de la tercera entrada, el Pitcher abridor del encuentro por los neoyorquinos, Carlos Rodón, otorgó boleto intencional a slugger dominicano para buscar la doble matanza con el receptor Alejandro Kirk. No obstante, las cosas no salieron de esa manera.

El careta mexicano batearía línea al derecho para abrir cupo al jardinero central de los canadienses Daulton Varsho. El patrullero conectaría imparable al central para traer una más al marcador y continuar con la amenaza.

Acto seguido, el infielder Ernie Clement batearía imparable al izquierdo. Vladímir Guerrero Jr., quien corría en la intermedia, sale con la determinación de alcanzar el plato.

El jardinero izquierdo de los Yankees, Cody Bellinger, tomó el bazo de bote pronto y se impulsó para hacer el disparo lo más certero posible a su compañero Austin Wells. No obstante, al momento de hacer el tiro, Guerrero Jr., se encontraba a mitad de camino entre tercera y home.

El lanzamiento de Bellinger fue perfecto, sin embargo, la zambullida de Vladímir Guerrero Jr., fue épica. Tanto que emuló al “Rey del Hit”. Toronto anotaría una más.

Sus números

Vladímir Guerrero Jr. disputa apenas la cuarta postemporada de su carrera, todas con los Azulejos de Toronto. En rondas de playoffs, el inicialista dominicano tiene un promedio vitalicio de .313, con 10 hits, tres jonrones y nueve carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .700/.667/.486 (Avg/Obp/Slg); en 10 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado siete imparables, tres cuadrangulares, anotado cinco e impulsado ocho. Ha recibido un boleto y no se ha ponchado.