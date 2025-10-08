Fernando Tatís Jr. pierde arbitraje y deberá pagar una compensación (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., tendrá que compensar a la empresa Big League (BLA) por unos tres millones de dólares por intentar anular un acuerdo que firmó a los 18 años.

Así lo determinó un árbitro independiente este martes, de acuerdo con lo señalado por el diario San Diego Tribune.

Acuerdo entre Tatís y BLA

Según el medio californiano, Big League Advance presentó una petición ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia el 24 de septiembre para confirmar el laudo arbitral contra Tatis.

Según los documentos judiciales, Fernando Tatís Jr. no ha realizado pagos a BLA desde finales de 2023.

Tatis y BLA firmaron un acuerdo en octubre de 2017 que le dio al jugador dos millones de dólares a cambio del 10% de todas las ganancias futuras. Según los términos del acuerdo, el corte de BLA del contrato de 340 millones de dólares que Tatis firmó en febrero de 2021 sería de 34 millones de dólares.

La petición pide al tribunal que exija a Fernando Tatís Jr. que pague una suma de 3,23 millones de dólares, más intereses (240,515 dólares), honorarios de abogados (250.000 dólares) y gastos (14.349 dólares).

La demanda

Tatis no firmó su contrato de BLA en California, pero está buscando un recurso legal basado en las leyes de protección al consumidor del estado, que su equipo legal afirma que son aplicables porque Tatis es empleado por los Padres.

El abogado de Fernando Tatís Jr. dijo en junio que BLA es un prestamista sin licencia que otorga préstamos ilegales y que utilizó tácticas manipuladoras para atraerlo a un acuerdo de inversión.

Por su parte, el árbitro, según los documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia, negó la sucesión del procedimiento arbitral solicitado con la demanda en California.