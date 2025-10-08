Resultados en la jornada de este martes 7 de octubre de los playoffs MLB

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 7 de octubre, se llevó a cabo una nueva y electrizante jornada en las Serie Divisional de la Liga Americana y evidentemente, chequearemos cómo quedaron los resultados.

A los cuatro conjuntos del viejo circuito, les tocó descansar y a los Marineros de Seattle, les tocó chocar con los Tigres de Detroit, en un tercero desafío que se vio atrasado por las malas condiciones climáticas. Mientras que los Azulejos de Toronto se enfrentaron a los Yankees de Nueva York.

Marineros inclina la balanza a su favor:

En un duelo donde se apoyaron en el poder que los caracterizó durante toda la temporada regular y en el que el venezolano Eugenio Suárez fue parte de los protagonistas, la novena de los Marineros de Seattle superó cómodamente 8-4 a los Tigres de Detroit.

De esta manera, pusieron la llave a su favor 2-1, quedando a ley de una victoria de asegurar su cupo en la próxima etapa de la postemporada.

Marineros de Seattle 8-4 Tigres de Detroit.

Yankees revive y se ánima:

En el otro duelo, los Yankees de Nueva York fueron capaces de remontar un encuentro que perdían 6-1 contra los Azulejos de Toronto, para terminar ganando 6-9 y mantenerse con vida.

Aaron Judge sacó a relucir su capitanía y fue el líder en este vital triunfo de los "Mulos" con un cuadrangular, aunado a cuatro empujadas. No obstante, Los de Canadá se mantienen dominando la serie 2-1.