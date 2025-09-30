¡Caballo! Fernando Tatis Jr. responde con estos números en su temporada más duradera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatís Jr. ha tenido una notable campaña de Grandes Ligas con los Padres de San Diego, marcando incluso su año con más juegos celebrados en su carrera. El dominicano es pieza clave en este lineup y sin duda su aporte fue importante para la clasificación de este equipo a una nueva Postemporada.

"El Niño", como es apodado, demostró con su defensa élite lo importante que es con el guante, pero además, se hizo sentir ofensivamente, dejando en evidencia la clase de pelotero que es, siendo un jugador completo y que aporta en la diversas facetas de este deporte.

Con un total de 155 juegos disputados, Tatís Jr. celebró este 2025 su temporada con más encuentros, esto desde su debut en MLB 2019.

Ferrnando Tatís Jr. y unas cifras de superestrella

Fernando Tatis Jr. dejó atrás las dudas sobre su durabilidad al disputar por primera vez más de 150 partidos en una misma campaña. El dominicano firmó una temporada sólida, con .268 de promedio, .368 de porcentaje de embasado y .446 de slugging. A esto sumó 25 jonrones, 27 dobles, 71 carreras impulsadas, 32 bases robadas y un WAR de 5.9 que lo coloca entre los jugadores más completos de la liga. Sus números hablan de consistencia y aportes en todas las facetas, más que de una explosión desbordante.

Aunque la frase “cuando estoy saludable, no soy segundo de nadie” anticipaba quizá una campaña de calibre MVP, la realidad fue distinta: El nacido en San Pedro de Macorís no alcanzó un nivel histórico, pero sí consiguió algo igual de importante, mantenerse sano y productivo a lo largo del calendario. En ese sentido, 2025 puede considerarse un año de consolidación para el jardinero de San Diego, que ahora se perfila como una pieza estable y confiable para liderar el proyecto a futuro.

Ahora, tras este notable rendimiento, Fernando Tatís Jr. y los Padres buscarán seguir por esa senda en los Playoffs, participación que iniciarán ante los Cachorros de Chicago en la Serie de Wild Card.