MLB: ¡Clase de tabla! Así fue el Grand Slam de Fernando Tatís Jr. ante los Dbacks de Arizona

El jugador estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., conectó este viernes su vigésimo cuarto (24) cuadrangular de la temporada 2025, en el encuentro ante los Dbacks de Arizona. Compromiso que se llevó a cabo en el Petco Park, casa del conjunto californiano.

Este sería el cuarto grand slam de su carrera. Los anteriores: 17 de agosto de 2020 ante los Rangers de Texas; 23 de mayo de 2021 ante los Marineros de Seattle; 13 de julio de 2021 ante los Mets de Nueva York.

Este es el segundo jonrón de los últimos siete compromisos. Asimismo, está a ocho impulsadas de las 400 en su carrera.

El batazo de Fernando Tatís Jr.

Corría la parte baja de la cuarta entrada y Tatís Jr. llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Zack Gallen. Para ese momento, el compromiso se encontraba dos (2) carreras por una (1) a favor del conjunto visitante.

Con dos outs en la pizarra, bases llenas y en cuenta completa: tres malas dos buenas; Gallen tiró una recta de 95 millas por hora en la zona de strike, lanzamiento que Tatís Jr. no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Fernando Tatís Jr. tuvo una velocidad de salida de 111.7 millas por hora y recorrió 409 pies de distancia.

Sus números

Fernando Tatís Jr. se encuentra en su sexta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto californiano. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .276, con 718 hits, 151 jonrones y 392 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .267/.366/.441 (Avg/Obp/Slg); en 589 apariciones al bate, la estrella dominicana ha conectado 157 imparables, 24 cuadrangulares, anotado 109 e impulsado 70. Ha recibido 88 boletos y 128 ponches.