Lenyn Sosa dispara otro jonrón e ilusiona con su producción ofensiva a Leones del Caracas

Con la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) cada vez más cerca, el gran momento que vive Lenyn Sosa con el madero está ilusionando a todos los fanáticos de los Leones del Caracas. Y es que todo parece indicar que el infielder se reportará con los melenudos desde el primer día.

Por lo pronto, son las Medias Blancas de Chicago quienes se están beneficiando con sus batazos. En la jornada de este viernes, el criollo se fue de 4-3 con jonrón, doble, tres carreras remolcadas y una anotada durante la victoria de los suyos por 10 a 9 frente a los Nacionales de Washington.

Lenyn está rugiendo con todo

El primer aporte de Lenyn Sosa en el compromiso fue en la misma primera entrada. Allí, con un compañero en la intermedia, disparó un sencillo al jardín izquierdo para poner el marcador 4 a 0 en ese entonces.

Tiempo después, en su siguiente turno, abrió el cuarto capítulo con un cuadrangular solitario. La conexión fue contra el abridor Cade Cavalli, a quien castigó con un enorme elevado que aterrizó entre los jardines izquierdo y central, a unos 386 pies de distancia.

Para cerrar su productiva noche, el de Puerto Ordaz se hizo otra vez presente con un doble a la altura del quinto, remolcando así a un compañero que se encontraba en la antesala.

Asimismo, vale resaltar que Lenyn Sosa es el líder del conjunto de Chicago en los apartados ofensivos de hits, jonrones, carreras impulsadas, promedio al bate y OPS.

