Salvador Pérez forma un dúo para el recuerdo en la historia de los Reales de Kansas City

A falta de tres jornadas para culminar la temporada regular, los Reales de Kansas City se quedaron rezagados en la carrera por el último puesto del Comodín de la Liga Americana. Pero a pesar de que no estarán presentes en los playoffs, la labor del equipo durante la campaña 2025 fue magnífica, y parte de eso se debe a Salvador Pérez.

Y es que el carabobeño volvió a sacar su casta de líder y gran bateador, dos cualidades que sin duda lo están llevando a la inmortalización dentro de la franquicia. A eso se le suma que cerró la zafra con una nueva hazaña, solo que esta vez con el apoyo de uno de sus compañeros.

Salvy y un dúo para la historia en Kansas City

Si chequeamos las estadísticas individuales del conjunto de Kansas City, hay dos nombres por excelencia que brillan por encima del resto. Uno de esos es Salvy, quien logró superar varios numeritos en comparación con el año pasado; mientras que el otro es Vinnie Pasquantino.

El norteamericano protagonizó su mejor temporada de Grandes Ligas, algo que le permitió a su vez concretar una proeza junto al venezolano. Y es que estamos hablando del primer dúo en la historia de los Reales en cerrar el año con al menos 30 jonrones y 100 carreras impulsadas.

Números de Salvador Pérez en la temporada 2025

152 juegos

141 hits

30 jonrones

100 carreras impulsadas

54 carreras anotadas

.241 AVG

.740 OPS

Números de Vinnie Pasquantino en la temporada 2025

157 juegos

162 hits

32 jonrones

111 carreras impulsadas

72 carreras anotadas

.267 AVG

.805 OPS

Por su parte, cabe agregar que el venezolano firmó en este 2025 su tercera zafra con la centena de empujadas (segunda de manera seguida), mientras que logró por segunda ocasión alcanzar la barrera de los 30 vuelacercas (su tope personal es de 48).