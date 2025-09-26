Maikel García supera a figuras como Fernando Tatis Jr. y Francisco Lindor en este renglón (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

No cabe duda de que Maikel García ha sido uno de los nombres más destacados de las Grandes Ligas en lo que va de 2025. El venezolano se ha terminado de afianzar como el tercera base titular de los Reales de Kansas City, puesto del que se ha adueñado a punta de buena defensa, y también de un rendimiento ofensivo que ha sido realmente sobresaliente.

Aunque los Reales de Kansas City no lograron un cupo en la postemporada, el oriundo de La Sabana fue vital para que el equipo repuntara y se mantuviera con vida hasta la última semana, al dejar promedios ofensivos de .286/.352/.450/.803, además de conectar 16 cuadrangulares y de impulsar 72 carreras.

Maikel García también ha estado impecable con el guante, siendo el antesalista con más carreras salvadas a la defensiva (13) y con más outs por encima del promedio (18). Con tantas estadísticas positivas, el criollo se ha ganado un lugar entre los latinos más destacados en la estadística más importante que existe, en donde está por encima de figuras del calibre de Fernando Tatis Jr. o Francisco Lindor.

Maikel García y su impecable WAR

Con sus grandes números tanto con el madero como con el guante, Maikel García acumula un impresionante 5.8 de WAR (bajo la fórmula Baseball Reference), que lo convierte en el quinto latino con más WAR en lo que va de 2025, solo por detrás de Christopher Sánchez (7.7), Julio Rodríguez (6.8), Geraldo Perdomo (6.7) y Juan Soto (6.3).

El venezolano tiene además el mismo WAR que otro importante latino, como lo es el dominicano José Ramírez, tercera base de los Guardianes de Cleveland, quien también posee un WAR sólido de 5.8.

Por si fuera poco, Maikel García está por encima de otros latinos de suma importancia, como lo son Fernando Tatis Jr. (5.6), Francisco Lindor (5.4) o Vladimir Guerrero Jr. (4.7). Sin duda, ha sido una de las figuras de este 2025, y su nombre cada vez gana más peso dentro de las Grandes Ligas.