Mets exhiben un registro único en la historia de las Grandes Ligas (+dato)

El jardinero dominicano y el boricua Francisco Lindor para lograr una nueva temporada 30-30

Por

Ricardo Rodríguez
Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 08:27 am
Juan Soto. Foto: Cortesía
Esta campaña, Juan Soto ha exhibido su velocidad y pericia en el corrido de bases como nunca antes a lo largo de su carrera, permitiendo esto a Mets de Nueva York lograr un registro único.

Gracias al aporte en cuadrangulares y estafadas del dominicano, junto a las cifras ofensivas del campocorto puertorriqueño, Francisco Lindor, el conjunto neoyorquino acumula 8 ocasiones en las que algún jugador logra 30 jonrones e igual cantidad de bases robadas.

Una marca para el recuerdo

Cabe destacar que, ningún equipo en la historia de las Grandes Ligas ha logrado esta marca individual tantas veces como la franquicia de Queens.

Los encargados de superar o emular este registro ofensivo, por parte de la organización metropolitana, son: Francisco Lindor (2025, 2023), Juan Soto (2025), David Wright (2007), Howard Johnson (1991, 1989, 1987), Darryl Strawberry (1987).

En ese selecto grupo, Gigantes de San Francisco les sigue de cerca con 7 campañas individuales de 30/30, cortesía de los icónicos jugadores, Barry Bonds (1997, 1996, 1995), Bobby Bonds (1973, 1969) y Willie Mays (1957, 1956).

Asimismo, Bravos de Atlanta suma 6 temporadas con esta marca, gracias a Ronald Acuña Jr. (2023, 2019), Ron Gant (1991, 1990), Dale Murphy (1983) y Hank Aaron (1963).

Por su parte, Guardianes de Cleveland, liderados por el tercera base dominicano, José Ramírez (2025, 2024, 2018), completan este tipo con 5 oportunidades emulando o superando este hito. Grady Sizemore (2008) y Joe Carter (1987) fueron los pioneros de la divisa en este renglón.

 

Viernes 26 de Septiembre de 2025
MLB