Francisco Lindor y Juan Soto la segunda pareja de los Mets en lograr esta hazaña (+Detalles)

El campocorto boricua de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, conectó este jueves su trigésimo (30) jonrón de la campaña en la victoria de su equipo ante los Cachorros de Chicago. Compromiso que se disputó en el Wrigley Field, casa del conjunto de Illinois, ante 38.465 aficionados.

Con el bambinazo, Lindor alcanzó la treintena de jonrones por sexta ocasión en su carrera, tercera de manera consecutiva. Nueva York también tiene tres jugadores con al menos 30 jonrones por primera vez: Lindor, Soto y Pete Alonso (37).

30/30

Por otro lado, el torpedero boricua se convirtió en el segundo jugador de los Metropolitanos, junto a Juan Soto, en esta temporada, en conseguir 30 vuelacercas o más y 30 bases robadas o más.

Con Francisco Lindor y Juan Soto (43 jonrones, 36 robos al entrar al juego), los Mets tienen dos jugadores con al menos 30 jonrones en una temporada por segunda vez en su historia. Howard Johnson (36 jonrones, 32 robos) y Darryl Strawberry (39 jonrones, 36 robos) lo lograron en 1987.

Esta es la segunda ocasión en su carrera que Francisco Lindor alcanza dichas métricas. Ya lo había logrado anteriormente en la temporada 2023, cuando conectó 31 cuadrangulares y estafó 31 almohadillas.