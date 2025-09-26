Juegos para este viernes 26 de septiembre en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Oficialmente la temporada 2025 del mejor beisbol del mundo llegó a su etapa cumbre y con solamente restan tres jornada de la ronda regular, una de ellas será evidentemente este viernes, 26 de septiembre. Por ende, te presentaremos cada uno de los enfrentamientos a continuación.

Después de algunos conjuntos descansando en la reciente fecha, todos vuelven a la acción y entre los lanzadores abridores, hay dos venezolanos que tratará de cerrar la campaña con el pie derecho: Yoendrys Gómez y Germán Marquez.

Juegos para este viernes en la MLB:

- Cardenales de San Luis vs Cachorros de Chicago 2:20pm

- Medias Blancas de Chicago (Yoendrys Gómez) vs Nacionales de Washington (Cade Cavalli) 6:45pm

- Mellizos de Minnesota vs Phillies de Phillies de Philadelphia 6:45pm

- Orioles de Baltimore vs Yankees de Nueva York 7:05pm

- Rays de Tampa Bay vs Azulejos de Toronto 7:07pm

- Tigres de Detroit vs Medias Rojas de Boston 7:10pm

- Mets de Nueva York vs Marlins de Miami 7:10pm

- Rangers de Texas vs Guardianes de Cleveland 7:10pm

- Piratas de Pittsburgh vs Bravos de Atlanta 7:15pm

- Rojos de Cincinnati vs Cerveceros de Milwaukee 8:10pm

- Astros de Houston vs Angelinos de Anaheim 9:38pm

- Cascabeles de Arizona vs Padres de San Diego 9:40pm

- Dodgers de Los Angeles vs Marineros de Seattle 9:40pm

- Reales de Kansas City vs Atléticos de Oakland 10:05pm

- Rockies de Colorado (Germán Marquez) vs Gigantes de San Francisco (Trevor McDonald) 10:15pm.