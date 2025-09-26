Cardenales contará con este bigleaguer desde el Opening Day (+numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Los distintos equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional siguen dando buenas nuevas de cara a la venidera campaña y en esta ocasión, fueron los actuales campeones, Cardenales de Lara, quienes confirmaron la presencia de uno de sus peloteros bigleaguers desde el comienzo de la zafra.

La misión de los que serán dirigidos ahora por César Isturiz es evidentemente revalidar el título y con los nombres que se están sumando, las opciones son cada vez más claras, al divisar una novena "Crepuscular" que tendrá un roster competitvo desde el mes de octubre.

Everson Pereira debutará con Cardenales:

La figura que jugó en las Grandes Ligas en esta campaña 2025 y se uniformará desde el "vamos" con los larenses será el jardinero central Everson Pereira.

El joven de 24 años fue cambiado este año a los Rays de Tampa Bay, teniendo su segunda experiencia en Las Mayores y ahora tendrá su soñado debut en la pelota criolla.

El venezolano estuvo la primera parte de la temporada en las filiales de los Yankees de Nueva York y antes de la fecha límite de cambio, fue enviado a los Rays, quienes sí le dieron la oportunidad de ser parte del roster en el equipo grande.

Estadísticas de Everson Pereira en la MLB en el 2025:

T: 65

H: 9

2B: 1

3B: 0

HR: 2

CI: 8

CA: 7

BR: 2

AVG: .138.

Estadísticas de Everson Pereira en Triple A en el 2025: